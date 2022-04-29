烏克蘭盧甘斯克地區一所學校被攻擊後的景象。（圖／路透）

俄羅斯2月24日入侵烏克蘭，引爆歐洲二戰後的最大衝突，何時會落幕成外界關注焦點。政治大學外交學系教授劉德海29日接受港媒訪問時分析認為，美國可能在想，最好拖到11月期中選舉後。

聯合國祕書長古特雷斯於28日訪問基輔，呼籲俄羅斯當局配合國際刑事法院（ICC），調查是否在入侵烏克蘭時犯下戰爭罪。美國總統拜登也於28日晚發表對烏談話，支持烏克蘭人捍衛國家和自由，對抗俄羅斯殘酷的戰爭。

根據《中評社》報導，劉德海為美國亞利桑那大學東亞研究所博士、美國伊利諾大學東亞研究所碩士，學術專長為國際關係、比較外交政策、東北亞國際關係。他分析，俄烏戰爭已經逐漸發展成為能源戰爭，一開始希望速戰速決，符合烏克蘭以及俄國彼此利益，但現在看起來拖長可能性加大，俄不信任烏，認為烏在玩手段；烏則認為自己是民主前線，要大家捐錢、支援武器等，美國支持是關鍵因素。

劉德海進一步說，普丁被刺激到，也不信任烏克蘭等國家，普丁不願意認輸，烏克蘭也不認輸，他分析美國可能坐看戰爭拖到11月、美國期中選舉之後。

劉德海指出，戰爭再往下走就是經濟戰，德國受傷最大，因為能源來自俄國，市場又在大陸，德國現在等於能源沒有了，市場又不要。歐盟現在面臨抉擇時刻，若走向美國、北約冷戰對抗格局，就是美國獲利。