俄烏兩軍持續血戰，據外媒綜合報導，臨近烏克蘭西部的摩爾多瓦親俄分離區「聶斯特河沿岸共和國」近日突發生空襲，俄烏兩國都指控是對方所為，也讓摩爾多瓦相當緊張。前空軍副司令、退役中將張延廷28日表示，俄羅斯總統普丁下一步可能會對波蘭或羅馬尼亞或英國出手，因為西方踩到紅線了。

俄羅斯2月24日以捍衛烏東頓巴斯地區的兩個共和國為名義，出兵入侵烏克蘭，戰爭已持續近3個月。近日有俄羅斯高級將領稱，俄軍的目標是「完全控制」頓巴斯地區和烏克蘭南部，並進入摩爾瓦多的分離領土「聶斯特河沿岸共和國」，建立克里米亞到頓巴斯的陸上走廊。

「聶斯特河沿岸共和國」地理位置相當敏感，具有相當軍事價值，若俄軍要進攻烏克蘭南部大港敖德薩，將可借道該地。

張延廷28日在《TVBS》政論節目「新聞大白話」表示，俄烏開打至今，俄軍已經將亞速海一帶完全拿下，現在只要再掌握奧德薩，就可以將「奧克走廊」完全納入掌握之中。之後再將頓巴斯地區和摩爾多瓦共和國親俄地區打下來，就可以牽制整個烏克蘭西部地區。

至於要不要打摩爾多瓦，張延廷認為，以現在的2000俄軍駐軍兵臨城下，是近在咫尺的事情。他觀察到，普丁最近才表態，因為西方國家不斷提供給烏克蘭重型武器和情報，已經踩到俄羅斯的紅線，因此表態「不排除打閃擊戰」的警告，就是因為西方已經踩到紅線了，而先前的警告，北約並未就此停手。

因此可預期的是，普丁很可能會找一個國家來教訓，至於會是哪些國家，張延廷推測，有可能是「波蘭或羅馬尼亞，甚至英國也有可能」，整體態勢恐將再度升高。