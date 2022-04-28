俄烏兩軍持續血戰，據外媒綜合報導，臨近烏克蘭西部的摩爾多瓦親俄分離區「聶斯特河沿岸共和國」近日突發生空襲，俄烏兩國都指控是對方所為，也讓摩爾多瓦相當緊張，對此駐紐西蘭前代表介文汲分析，由於「聶斯特河沿岸共和國」地理位置優越、緊鄰烏南，若俄軍要進攻奧德薩此地將有重要的軍事價值；介文汲也坦言，俄軍不斷對外放出戰爭升溫風聲，可能與未來的談判籌碼有關。

介文汲昨（27日）在政論節目《少康戰情室》分析，摩爾多瓦親俄分離區「聶斯特河沿岸共和國」，由前蘇聯駐軍建立，該地人口由俄羅斯人和部分烏克蘭人組成，自蘇聯解體後，長期與由羅馬尼亞人組成的摩爾多瓦爭取獨立。

而對於俄軍中央軍區副指揮官Rustam Minnekayev少將放話，將完全攻佔烏東與烏南，使烏克蘭成為內陸國，介文汲指出，現在俄軍改變過去「圍而不攻」戰術，開始在戰場上攻城掠地，是因為希望透過佔領區增加自身籌碼，這也是為什麼俄軍一再宣稱戰爭將升溫，甚至因烏軍頑抗、戰事不利將可能動用核武的原因，而「聶斯特河沿岸共和國」地理位置相當敏感，具有相當軍事價值，若俄軍要進攻烏克蘭南部大港敖德薩將可借道該地。