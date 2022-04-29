俄烏戰爭愈演愈烈，距離俄羅斯設定的5月9日勝利日，僅剩11天。俄軍持續圍攻烏克蘭馬立波，27日甚至對亞速鋼鐵廠進行入侵以來最大一場空襲，但是仍無法打下亞速鋼鐵廠。出乎意料地，前戰地記者梁東屏預測表示，俄烏戰爭可能在5月9日還有一個拐點，也就是俄羅斯總統普丁可能在當天宣布已經勝利，然後就「撤軍」；因為這個戰爭再打下去，對俄羅斯絕對不利。

梁東屏28日在《關鍵時刻》節目中表示，俄羅斯本來準備5月9日要慶祝勝利，可是現在它基本上在俄烏之戰並沒有進展。俄羅斯雖拿下50幾個村莊，但都是無關緊要的小村莊，看來5月9日之前並沒有很明顯的成果給普丁交代，這也就是為什麼最近俄軍火力特別猛烈的原因，因為要趕快打出一些成績出來。

梁東屏點出，俄羅斯是奪了一些土地，烏克蘭方面也承認已經失去了一些領土，但問題是，俄羅斯沒有拿到一個象徵性的城市，比如馬立波的亞速鋼鐵廠還在烏克蘭手裡，所以俄羅斯就沒有辦法在5月9日宣布已經贏了。

梁東屏認為，俄烏戰爭可能在5月9日另外還有一個拐點，也就是普丁大可以宣布他已經勝利，然後就撤軍。不只他這樣預測，英國首相強生也講過，俄羅斯現在可以撤軍， 他可以宣布勝利了。因為俄羅斯內並不瞭解這個戰爭的真實情況，因此，5月9日那天，他可以宣布勝利並撤軍，他認為可能性是存在的。當然美國現在的態度是，烏克蘭要打多久，就支持多久，這也傳遞了一個訊息給普丁 ，是不是要再打下去？因為這個戰爭再打下去，對俄羅斯絕對不利。