《洪淑芬辣晚報》

聯合國秘書長古特瑞斯分別訪問俄羅斯與烏克蘭，希望推動人道走廊，古特雷斯訪問烏克蘭首都基輔時，俄羅斯卻空襲了基輔市中心，震驚了聯合國團隊。前民進黨立委沈富雄認為，古特瑞斯稱，俄烏戰爭最後決定要不要停火，是來自俄羅斯；古特瑞斯是預測最後俄羅斯撐不下去了，才有可能決定停火。

沈富雄29日在政論節目《少康戰情室》中表示，聯合國秘書長古特瑞斯的談話，還是有參考的價值，烏克蘭總統澤倫斯基說他看不起、沒有把聯合國放在眼內，曾幾何時、有哪一個時間、有哪一個國家看得起聯合國，聯合國只是一個強權，也是一個在那邊斡旋卻沒有效果的平台而已。

沈富雄接著表示，古特瑞斯稱，俄烏戰爭最後決定要不要停火，是來自俄羅斯，他是有感而發，聯合國總部在美國紐約，古特雷斯已經對美國相當瞭解，他這一趟烏克蘭之行，大概曉得，最後大概俄羅斯撐不下去了，那不是面子問題，而是俄羅斯再打下去，對它不利。現在俄羅斯在烏東頓巴斯的打法，跟在基輔的打法，沒有什麼不同，就是後援部隊很有問題，所以俄軍只能行動非常遲緩。

沈富雄指出，因為俄羅斯打的這種地面焦士戰，打一個地方，又被迫撤退，然後再重新拉回，這種你來我去，沒完沒了，把美國的軍火都用光了。他認為，最後俄羅斯可能會想一個辦法，然後說算了、不幹了。