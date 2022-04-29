新華社29日報導，一時以來，美國等個別國家和北約就烏克蘭局勢，不斷散布涉中虛假資訊，對中方進行無端指責和攻擊抹黑。有關言論混淆視聽，誤導世人。中國在烏克蘭問題上，立場光明磊落、客觀公正。為了解事情本身是非曲直，對比謬論與事實真相，整理出11大謬論。

謬論1：美方情報顯示，中方曾向俄方表示不會阻止俄方對烏克蘭採取行動，但要求俄方在北京冬奧會結束前不「入侵」烏克蘭。俄方還曾請求中方提供武器裝備等援助。

真相：俄羅斯是主權國家，根據自身戰略和利益獨立自主判斷、決定和實施自己的外交戰略，不需要事先徵求中國意見。事實上，美官員已承認並無證據顯示中向俄提供軍事援助。

謬論2：今年2月4日中俄發表聯合聲明，是中國在烏克蘭問題支持俄羅斯證據。中俄聯合聲明本身就是一種對俄羅斯「入侵」烏克蘭的「暗中支持」。

真相：今年2月，中方同來華出席北京冬奧會開幕式多國領導人發表聯合文件。美方對中俄聯合聲明斷章取義，刻意曲解抹黑。

謬論3：中方幫助俄羅斯散布關於「美國在烏擁有生化武器」的虛假資訊。

真相：轉移視線。公開數據顯示，美國是全球生物軍事活動最多的國家，也是唯一在多場戰爭中使用過生化武器和化學武器的國家。美國還是唯一反對建立《禁止生化武器公約》多邊核查機制的國家，這是美方20多年來的公開立場。

謬論4：中方聲稱「美國和北約才是烏克蘭危機始作俑者，是幫助俄羅斯虛假宣傳。

真相：國際社會有識之士對美國持續推動北約東擴可能造成的影響早已多次公開作出預警。

謬論5：中方稱「美國特別是美國軍工企業是烏克蘭危機最大受益者」係為轉移焦點。

真相：自俄烏衝突以來，美國軍工企業賺得盆滿缽滿，這是不爭的事實。

謬論6：中國未在解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

真相：中國一直致力於勸和促談。中方的立場客觀公允，同大多數國家願望一致，中國的建設性作用得到各方讚賞。

謬論7：中國在烏克蘭問題上的立場違背其一貫宣導的尊重國家主權和領土完整原則，未遵守《聯合國憲章》宗旨和國際關係基本準則。

真相：中方始終遵守《聯合國憲章》宗旨和原則。尊重各國主權、獨立和領土完整是國際法基本原則和國際關係基本準則，適用於所有國家、所有情況。國際規則和準則猶如紅綠燈，只有大家共同遵守，才有效，才會確保共

同安全。

謬論8：中國未在聯合國大會投票贊成譴責俄羅斯，是站到了歷史錯誤一邊。

真相：中國和其他大多數開發中國家，在烏克蘭問題上，有合理關切和相似立場。大多數國家都不贊成用戰爭和制裁解決爭端。

謬論9：中國不支持美對俄制裁是個錯誤。

真相：歷史和現實都已證明，制裁換不來和平與安全，只會帶來「雙輸」或「多輸」。制裁從來不是解決問題的根本有效途徑，反而是「抱薪救火」，只會激化新的矛盾。對話談判才是解決烏克蘭危機的唯一出路。

謬論10：俄烏衝突是「民主VS專制」的對抗。

真相：俄烏衝突是冷戰思維引起的地緣政治博弈。美方圍繞俄烏衝突散布所謂「民主對抗專制」恰恰證明了其冷戰思維。

謬論11：今日的烏克蘭不能成為明日的台灣。如果中國大陸「武統」台灣，美國將像制裁俄羅斯一樣制裁中國，中國將承受嚴重後果。

真相：台灣問題與烏克蘭問題有本質區別。台灣問題是中國內戰的遺留問題，台灣從來都是中國領土不可分割的一部分，台灣問題完全是中國內政。