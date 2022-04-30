「半島電視台」（Al Jazeera）4月30日報導，俄羅斯外交部核子禁止擴散與管制局局長葉爾馬科夫（Vladimir Ermakov）告訴「塔斯社」（TASS），莫斯科與華府之間關於戰略穩定（strategic stability）的對話已正式「凍結」，要到烏克蘭軍事行動完成後才會恢復。

這可能代表兩大核武國家已暫停關於軍備管制和部分信心建立措施的談判，包括將於2026年2月到期的「新戰略武器裁減條約」（New START）等。