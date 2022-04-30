為慶祝建軍90周年，北韓25日晚間進行閱兵大秀肌肉，秀出了多款國產新式飛彈，其中包含射程超過1萬公里的「火星-17」洲際彈道飛彈以及新式的極音速彈道飛彈，時事評論員馬西屏預言，北韓若要攻擊美國本土將可能動用上述兩者，恐將成為美國國土防禦的大麻煩，也讓他直言，北韓這兩款飛彈的出現「嚇壞美國了！」

綜合外電與《旺報》報導，朝鮮人民革命軍建軍90周年閱兵式於25日晚間在平壤金日成廣場舉行。北韓領導人金正恩當晚出席閱兵式，並發表演講稱，將繼續採取能以最快速度加強北韓核武能力的作法，任何外部勢力一旦企圖與北韓對決，必將迎來毀滅。

對此，時事評論員馬西屏28日在政論節目《57爆新聞》判定，北韓此次閱兵所釋放的訊號，代表其要從防守轉為主動攻擊，若要對美國本土發動攻擊，將會使用在閱兵上出現的「火星-17」洲際彈道飛彈以及新型極音速彈道飛彈，利用極音速飛彈誘發並摧毀美軍反彈道飛彈系統，再使用火星-17洲際彈道飛彈長驅直入，對目標實施打擊。

馬西屏指出，北韓若要對美國本土發動攻擊將使用新型極音速飛彈（圖）與火星-17洲際彈道飛彈。（路透社資料照）

馬西屏指出，火星-17飛彈射程超過1萬公里，足以覆蓋美國本土，且該型飛彈彈頭圓潤，採取「多彈頭」設計，即飛彈彈頭內搭載多個小彈頭（通常為核彈頭），發射後抵達目標區前各小彈頭與飛彈本體分離，各自尋找目標，將增加美軍防禦難度。

而對於另一款尚未被命名的新式極音速飛彈，馬西屏指出其採用「火星-12」遠程彈道飛彈（射程約4000公里）的彈體，彈頭則採用與大陸東風-17類似的流線型「乘波體滑翔彈頭」，該型彈頭可進行「打水漂」式的飛行增加飛行距離，並利用重力加速增加防禦難度。