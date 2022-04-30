俄羅斯入侵烏克蘭戰事第65天，五角大廈與軍事分析家指出，俄軍奪取烏東頓巴斯的作戰進展有限，目前烏軍仍多仰賴自家蘇製武器抗敵，西方軍援重武器尚未成為關鍵戰力。

五角大廈21日宣布軍援烏克蘭M777型155公釐榴砲、可拖帶榴砲的戰術裝甲車、14萬4000發砲彈及專供烏克蘭在開闊戰場使用的戰術無人機。但軍事專家表示，西方援烏的重武器需要人員訓練和建立補保體系，形成戰力需要時間。

法新社報導，美國和歐洲盟國正運交烏克蘭重型火砲助戰，但有鑒裝備移動與建立後勤、訓練烏軍操作等必要程序，大多數新裝備還沒能投入前線參戰。

「華盛頓郵報」指出，烏東前線附近一處小鎮，滿身油漬的烏軍士兵在臨時維修廠日以繼夜翻修戰損的T-64BV戰車與其他車輛，戰甲車全是前蘇聯時代軍武。

「歐洲外交關係協會」（ECFR）研究室主任夏皮洛（Jeremy Shapiro）表示，包括烏克蘭在內的前華沙公約（Warsaw Pact）成員國，都還留有大量蘇製武器。

戰略暨國際研究中心（CSIS）高級顧問坎西恩（Mark Cancian）也說，俄羅斯2月24日入侵至今，烏克蘭軍隊抗敵所用仍絕大部分是蘇聯時期的裝備，包含戰車、軍機，尤其戰事期間最為關鍵的火砲。

坎西恩指出，儘管西方已援助數萬枚包括美製標槍（Javelins）飛彈在內的反戰車武器，但西方裝備在烏軍頂多是吸睛軍火，數量比重仍是少數。

烏克蘭長年倚賴蘇製乃至後來的俄製武器，為美國與北約（NATO）軍援基輔帶來挑戰。像美國提供的155公釐砲彈與烏軍的榴砲不相容，使得華府得連帶軍援美製榴砲，還要先在他國訓練烏軍使用。

坎西恩說：「軍備與軍規轉為北約標準得費上好幾年，非一夜所能及，但我覺得雙方已願意邁出第一步。」

華盛頓戰爭研究所（ISW）最新戰況分析指出，俄軍29日在烏東重要據點之一北頓內茨克（Severodonetsk）市西側取得有限進展，但在攻勢發起軸心伊久姆（Izyum）南方的作戰仍受阻滯。烏東守軍可能成功實施機動防禦，重新部署機械化預備隊擋住俄軍，而非被動困守戰術位置。

此外，烏軍在第2大城哈爾科夫（Kharkiv）周邊執行有限的反擊，可能額外增添俄軍壓力，迫使俄軍得抽調原訂於伊久姆軸心的部分兵力往北回防。

在南部港市馬立波（Mariupol），ISW指出俄軍傾向只留少量兵力封鎖亞速鋼鐵廠（Azovstal）殘存守軍及防止烏方敵後游擊，盡可能將兵力調到各地有攻勢的戰線。

烏克蘭情報單位警告，俄國可能在聶斯特河沿岸（Transnistria）製造假事端嫁禍烏國，讓摩爾多瓦放棄親歐政策。（譯者：陳亦偉）1110430