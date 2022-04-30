中國駐英國大使館4月30日 消息，英國《經濟學人》雜誌4月28日刊登駐英國使館發言人致該刊信函，批駁該雜誌近日關於台灣問題類比烏克蘭文章。強調烏克蘭問題是兩個主權國家之間的國際爭端，台灣問題純屬中國內政，性質完全不同。

批駁函的全文如下：

「你刊4月23日文章〈「How to deter china from attacking Taiwan〉」，再次把烏克蘭問題與台灣問題相提並論，煽動台灣增加軍事預算、提升防務能力，以抵禦所謂中國『入侵』，甚至鼓吹美國應升級與台政治軍事聯繫，為台供應武器。這是嚴重錯誤的。中方對此堅決反對並予以強烈譴責。」

「烏克蘭問題是兩個主權國家之間的國際爭端，台灣問題純屬中國內政，性質完全不同。世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府。一個中國原則，早已成為國際社會普遍共識。」

「台灣問題事關中國的核心利益，不容任何外來干涉。解決台灣問題、實現中國完全統一，是全體中華兒女的共同心願和堅定意志，是任何人都阻擋不了的歷史大勢。中國將盡最大努力、本著最大誠意推動實現祖國和平統一。我們絕不允許任何人以任何方式把台灣從中國分裂出去，任何人都不要低估中國人民捍衛國家主權和領土完整的堅強決心、堅定意志和強大能力。」