因應新冠肺炎，基隆市政府設立24小時防疫專線，共3條專線由3組人負責接電話，每組人輪3班不間斷服務，只要接到民眾來電，多要處理5到10分鐘，基隆市長林右昌提醒，撥打專線遇到忙線，不要馬上掛斷，可稍等自動跳號。

30日一早林右昌前往防疫專線值班中心視察，也替所有話務人員打氣，林右昌表示，在現場能感受到每位同仁都非常忙碌，必須一直與市民對話，外界可能認為防疫專線能立即處理個案需求，但每通電話都要5到10分鐘以上。

林右昌強調，現在是全民防疫戰爭，需要每一位市民共同支持與合作，民眾撥打防疫專線時，要把問題重點準備好，用最簡短與精準的方式告知服務人員，讓話務人員可以快速掌握狀況，加快解決問題效率。

林右昌提醒，民眾打撥打防疫專線時，如果碰到忙線不要馬上掛斷，建議稍微等一下，等待電話總機去跳號與自動轉接，接通的機率會比較高一些。

林右昌補充，當中央的疫苗配發下來後，市府會進一步思考開設集中施打站，讓想要接受疫苗施打民眾可以儘快施打。另一方面，林右昌視察同時，也準備雞精與枇杷膏，為防疫專線工作人員們加油打氣。