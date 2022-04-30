台北市議員羅智強宣布參選桃園市長，勤跑地方聆聽民意，他日前在臉書自爆生病了，身體忽然上吐下瀉、發燒、畏寒、全身酸痛症狀，雖後來身體好多了、食慾也好多了。但他昨（29日）晚間在臉書透露，這幾天身體都不舒服，一方面上個禮拜的病還沒完全好，還是有點輕微腹瀉，另一方面，這個禮拜打了莫德納第三劑後，身體一直不是很舒服，但看到國民黨大安文山區議員初選民調首日，辦公室主任楊植斗民調吊車尾，感到很不捨，因此一整天抱病街頭演講、站宣傳車，回到家幾乎是虛脫了。

羅智強表示，看到楊植斗第一天民調吊車尾，自己當天晚上就失眠，因為很不捨得這些年來為國民黨戰功無數的楊植斗，竟然連初選都沒有通過就慘遭淘汰，這絕對是國民黨的損失。

羅智強說，其實早上在站宣傳車的時候，一度覺得腳步虛浮、頭昏腦脹，還是咬著牙撐得下來，三天民調在30日會是最後一天了，能不能把楊植斗從吊車尾搶救回來，還在未定之天。他也期盼，不連任傳承的心意，希望能實現。