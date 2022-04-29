被指與黨溝通出狀況 羅智強：願「負荊請罪」向朱立倫道歉

國民黨台北市議員羅智強因堅決參選桃園市長，與黨主席朱立倫、黨秘書長黃健庭數度隔空交火，他今日受訪時表示，若有機會，他願意向朱、黃負荊請罪，親自表達歉意，希望過去的紛擾就翻過去，因為桃園贏是他們牢不可破的共識。

年底市議員選舉將近，國民黨近期正進行台北市大安文山區初選民調，羅智強今陪同他的接班人、羅辦公室主任楊植斗掃街拜票，他坦言楊植斗打無看板選戰，確實民調出現危機，希望支持者能多幫忙。

對於桃園選情，黃健庭日前對外表示，桃園市長提名人選並不會排除任何人，民調也非唯一依據，但羅的障礙在於地方反對，假使地方願意支持對方、民調也高，黨中央當然就會徵召羅。

對此，羅智強表示，感謝黃健庭提供他更大的空間努力，過去這段時間因為一些誤會，造成他和秘書長、主席之間不太愉快，他認為很多事情要先反省、反求諸己，因此昨天接受同黨議員鍾沛君訪問時，也數度和2人表達歉意，坦言過去很多紛擾，他也有點反應過度。

羅智強說，不管怎樣，他的原則都沒有改變，自己會全力以赴參加桃園市長這場選舉，如果有更適合為桃園贏的人選，他也會全力支持，至於黃健庭提到要在地方上更加努力，這點他會記在心上，未來會更勤走桃園，加強和地方連結。

羅智強表示，自己和朱、黃都是好朋友，短時間內雖有溝通障礙，但他相信未來都會放下彼此成見，若有機會也希望能負荊請罪，親自表達歉意，時間上都尊重對方的安排，希望紛擾的一頁就翻過去，因為桃園贏是他們牢不可破的共識。