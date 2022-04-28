蔣萬安民調從原來的絕對領先，到目前已經在誤差範圍，讓國民黨支持者憂心忡忡。藍營有些被過去的高民調寵壞了，國民黨本就不可能好選，接受「有可能輸」的事實，才能創造「最能贏」的過程。

蔣萬安學歷高，形象好，有父祖的淵源卻無驕氣，的確是一位近乎完美的國民黨候選人。連這樣的蔣萬安選情都陷入膠著，既有「溫良恭儉讓」在社群時代的格格不入，也存在國民黨遲遲未能應對的世代矛盾。

以「中正紀念堂」為例，蔣萬安支持改名，會被藍營長輩看成不肖子孫；支持保存，被年輕世代視為威權象徵；不表態則是保守溫吞，沒有魄力。這樣的「三難」局面，蔣萬安團隊決定先拋出「支持改名」，再在反彈的壓力下退回「只是提出看法」，這樣是既對年輕世代表態，而藍營也還能包容；至於「衝出去又縮回來」的質疑，已經是三害相權下，最輕的影響了。設身處地，還真想不到更好的策略。

但即使是這個最好的策略，黃珊珊的民調還是步步進逼，這已不是蔣萬安個人的問題，而是黃珊珊的布局精準；黃珊珊把自己變成「黨怨接收器」，讓討厭民進黨、國民黨的人，都能當作出口。

最新民調，國民黨支持度剩下14.5%，不到民進黨一半，也領先民眾黨不多；而沒有黨派偏好的中間選民，達到2018年以來的新高38.6%，表示現在「討厭每一黨」才是台灣最大黨。

黃珊珊身為親民黨籍，接民眾黨柯文哲的班，卻要以「無黨籍」參選，就是要針對「討厭每一黨」的票源。對民進黨失望的人可以轉投黃珊珊，對國民黨失望的人也可以轉投黃珊珊，黃珊珊在藍營鐵盤大安文山的支持度直逼二成，可以想見會越來越高，因為「賭爛票」不會被棄保影響。

真正能拉抬台北市長選情的，已不是蔣萬安，而是朱立倫。朱立倫在競選主席時曾對2022立下軍令狀，「目標16席縣市長、六都過半，否則下台負責」，蔣萬安的選舉結果，將很大一部分決定朱立倫的政治生命。

既然某種程度來說，「投給蔣萬安，就是投給朱立倫」，蔣萬安就應該善用朱立倫作為資產。朱立倫是「芋仔番薯」，能融合族群對立；朱立倫的「三環三線」完善了新北捷運路網，有他的新北經驗加持，沒有人會懷疑蔣萬安的治理能力。

相反的，萬一選前朱立倫聲望趨於低迷，黃珊珊當然會跟藍營支持者放出耳語：「你希望蔣萬安勝選，好讓朱立倫繼續領導國民黨嗎？」蔣萬安必須認清，朱立倫的聲望已不是他個人的事，而會影響到藍、白的選票流動，首當其衝就是「三腳督」的台北。

於公於私，蔣萬安，乃至於所有國民黨候選人都應該要跳下來協助朱立倫，作他的後盾。俗話說「當家三年狗都嫌」，現在國民黨這個家，的確是不好當，朱立倫也難以面面俱到，但如果連家都倒了，覆巢之下，還會剩下什麼呢？

（作者為政治幕僚）

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