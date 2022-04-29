針對民進黨雲林議員顏旭懋涉及毒品走私並疑似為背後重要金主，遭檢方起訴求處無期徒刑，中國國民黨今(29)日表示，身為民進黨主席的蔡英文總統曾在臉書宣示「反毒是政府的第一要務」，如今卻連自家的議員都擔任起販毒的重要金主，蔡英文的反毒宣示完全破功。從民進黨台北市黨部評委召集人趙映光之子趙介佑涉販毒，到民進黨雲林議員顏旭懋擔任販毒首腦，民進黨內的販毒事件一再爆發，危害台灣社會甚深，呼籲蔡總統「掃毒從自家黨員做起」，應先清除民進黨內部的毒犯。

國民黨指出，從檢方起訴書內容看來，身為議員的顏旭懋不僅組織販毒集團，更擔任首腦，且已經有一段時間，遭查獲前交付前金已高達1700萬元，犯罪所得高達三億七千五百萬，令人質疑一位基層議員能有如此雄厚的財力，民進黨對此毫不懷疑？居然可以長期縱容。而當顏旭懋販毒案情曝光後，民進黨雲林縣黨部居然僅發聲明說會最快時間開除黨籍，請問民進黨「你們還在等什麼？」

國民黨並表示，顏旭懋對民進黨的「貢獻」頗多，2011年曾打造「全國最大快樂豬撲滿」，捐款給蔡英文選總統。此外，顏旭懋在雲林縣從政多年，一路以來與劉建國、蘇治芬關係匪淺，縱橫雲林政壇；劉建國更曾在臉書上PO出照片，認證顏旭懋是劉建國的「好央甲」團隊，身為蔡英文總統徵召的的雲林縣長參選人，劉建國必須立刻對外說明他與顏旭懋的關係，對顏旭懋走私安非他命毒品一事表態。

國民黨直言，顏旭懋過去前科累累，除了走私毒品，也曾因為社會暴力與對妻子家暴的案件躍上媒體版面，根據媒體報導，家暴事件當中，不僅毆打懷孕中的妻子和親友，甚至砸車，但仍被劉建國、蘇治芬視為親信，穩坐民進黨議員位置，甚至仍被提名出戰議員選舉，若不是這次遭到檢調查獲判刑，不知道這種完全失格的民進黨籍政治人物，還要在雲林呼風喚雨多久。

國民黨強調，運毒、販毒在台灣社會絕對是零容忍，但藉著執政黨的「黨證」明目張膽地擔任販毒集團首腦，更是令人無法接受。民進黨及蔡英文主席應該儘速出面向國人道歉負責！