立法院副院長蔡其昌（左）、前交通部長林佳龍一致表示，「我們一直都是好戰友，一路以來都是好夥伴」。（資料照／盧金足攝）

民進黨選對會日前決定台中市長選舉徵召立法院副院長蔡其昌，前交通部長林佳龍是否會幫蔡抬轎備受矚目。蔡其昌29日到北區肉品市場舊址改建公園未規畫地下停車場抗議會場受訪時表示，明天將與林佳龍會面，競選團隊還未出爐，目前先一一進行地方拜訪。

林佳龍參選第二屆台中市直轄市長時，蔡其昌擔任林佳龍競總主委，至於林佳龍此次是否會在競選團隊扛重任？蔡其昌表示，剛獲徵召，已展開地方拜會，明天即安排與林佳龍見面，團結贏回台中的目標。

民進黨挑戰台中市長盧秀燕人選，由蔡其昌出線，獲民進黨主席蔡英文徵召後首日，蔡其昌與立委黃國書、莊競程、林靜儀等立委拜會爭取徵召的立委何欣純，張廖萬堅則因助理確診改以視訊參與。

由於爭取徵召過程，林佳龍子弟兵王義川也出馬，一度引發新潮流與正國會之爭，在民進黨敲定蔡其昌披掛上陣後，林佳龍馬上釋出大團結氣氛，蔡其昌也在今日受訪時表示，明日將林佳龍見面。

蔡其昌獲徵召時，對徵召前的派系競爭強調是民進黨人才濟濟的展現，「我們一直都是好戰友，一路以來都是好夥伴」。

民進黨公布徵召蔡其昌後，林佳龍表示，他有打電話給蔡其昌，強調「我會做他的後盾，我們大家在台中一起打拚，過去就是最好的夥伴」。