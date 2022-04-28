立法院副院長蔡其昌28日上午出席立法院議政博物館籌劃的「舊金山和約生效70週年特展」，對參選台中市長提出說法。（馮惠宜攝）

立法院副院長蔡其昌在民進黨選對會通過由他參選台中市長，蔡其昌28日在參加立法院議政博物館籌劃的「舊金山和約生效70週年特展」開幕式後，面對媒體提問說，當市長只有兩件事要做，就是台中要有電、空污要解決，大家應用這個標準檢驗盧市長。對此，台中市政府回應，空品是全方位管制，三年來已陸續展現成效，改善率全國第二。

蔡其昌對媒體詢問，外界認為他是中火門神，他回應，中火的門神應該是盧市長，大家都知道在立法院由他提案而且通過主決議，要求台電快迅的把所有燃煤機組通通汰換成燃氣機組，且最後一部機組要提早十年除役，掐住台電的喉嚨，很可惜，當中火要依此決議執行時，盧市長透過建造的發放卡了燃氣機組興建一年多，讓中火的燃煤多燒一年多，讓台中市民多吸了一年多的碳，照這個羅輯，盧市長才是中火的門神，一直阻擋蔡其昌的主決議讓燃氣換煤。

他也說，大家很明白的看到這幾年來，市長換人，空氣依然如舊，一樣不好，市長換了，空氣沒換，那就是要換市長，當一個市長要知道台中空氣不好的原因是什麼，對症下藥，才能真正解決空污問題。

另，對於台中市政府歷來對中火的處罰，他說這是法律的問題，蔡其昌說，台中市對中火的處罰會不會導致台中沒有電，市政府應對外說明，如果只是為了自己的政治目的，搞得台中沒有電，盧市長號稱要招商，讓台中的產業發展，不是自打嘴巴、自相矛盾。

蔡其昌強調，當市長只有兩件事，第一件台中不能沒有電，因為民生、企業都要用電，第二件事空氣污染要趕快解決；必須要有電，且降低污染，他呼籲大家四年來應用這個標準去檢視盧市長，過去的市長不是蔡其昌，他當一個民意代表，他的本份是在立法院提案，強力監督要求中火改善，但所有資源預算都在盧市長手上，她的承諾有沒有做到，選舉到了，大家應認真檢驗盧市長。

而對此，台中市政府回應，空品是全方位管制，積極加強三大污染源源頭管理，三年來，陸續展現成效，相較過去第一季中南部地區空品往往高於20微克，台中今年1月1日至3月底，PM2.5平均值僅17.3微克，不只低於全國平均18.1微克，更創下空污季歷史新低；同時，也較去年同期26.3微克降低9微克，改善率34.2％，改善率全國第二。

另外，根據行政院環保署數據顯示，空品不良日數比例方面，台中市已連續三年低於全國平均值，去年台中市空品不良比例9.2％，空品不良日改善優於全國平均值9.8％；市長盧秀燕上任三年來全力管制空污排放，改善效果明顯，108至110年空品不良平均比例9.9，較104至107年空品不良平均比例19.7％，大幅減少5成。