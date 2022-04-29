市議員鍾易仲及黃香菽。（洪靖宜攝）

國民黨高市議員鍾易仲總質詢時，一開始就針對高雄市長陳其邁的「好運氣」誇讚，指出陳其邁有3大好運，包括台商回流、高雄落後優勢，與綠營中央執政利多，但也點出3大施政風格「走巧門、重財團、輕市民」要檢討，別浪費這好運，繼續努力拚市政。

高雄市議員鍾易仲及黃香菽今(29日)聯合總質詢，鍾易仲一開始就先誇獎陳其邁運氣好，首先就是3年前國際情勢轉變，台商資金瘋狂回流台灣，韓國瑜準備好也藉這股風潮大展身手，但最後沒辦法繼續執政，現在是高雄這25年來最大利多時刻，他說：「我想誰當市長都有機會做到一定成績」，另外加上高雄有「落後的優勢」，過去高雄以石化業為重，因此擁有未開發土地，薪資、房價、人力成本低，反而吸引廠商。

再加上陳其邁是民進黨地方執政最高首長，中央不斷釋放利多，因此他滿手好牌，3大好運下，做出好政績也是剛好。

但鍾易仲認為，陳其邁市府有三大施政風格要檢討，包含「走巧門、重財團、輕市民」，期盼有「正派的台灣公義的高雄」，不要因為黃線捷運將動工，或是台積電到高雄投資就高興，許多公務品質社會治安等需要多投入用心。

而陳其邁也利用答詢黃香菽時間回應，不認為高雄有「落後的優勢」，是被耽誤的轉型，現在要往智慧、永續轉型發展，讓產業均衡，並且強調：「機會運氣留給準備好的人」，目前努力讓高雄加速前進。