本土確診數創新高，民眾黨立院黨團認為中央疫情指揮中心相關配套緩不濟急，今召開記者會宣布成立「防疫服務小組」，由立委蔡壁如負責「醫療諮詢」、立委邱臣遠負責「產業紓困」、立委高虹安負責「科技防疫」、立委賴香伶負責「勞工弱勢」、立委張其祿負責「校園防疫」，強調為民眾提供專業協助，做民眾最堅實的後盾。

邱臣遠表示，指揮中心根本是「專業疫情數字播報中心」，要快篩沒快篩，諮詢電話又打不通，甚至連醫院、長照、居服員、藥師、1922與地方衛生局接線員，人力都不足。這波疫情屢爆「三劑之亂」，正是因為指揮中心未事先與主管機關溝通政策禁令，就逕自宣布旅遊業、健身房須打滿三劑，讓業者平白蒙受損失；補教業、幼兒園和托兒所也因混亂的停課政策，承擔退費困擾。

邱臣遠指出，民眾黨團成立防疫服務小組，民眾只要上網進入民眾黨官網首頁，就會出現「防疫服務小組」的橫幅，點擊後會連結至「防疫專區」，提供民眾所需的防疫知識及疫情最新動態。

賴香伶表示，事業單位和學校擔憂變成防疫破口，只能要求勞工和家長進行PCR檢測，篩檢站自然大排長龍，但等到的卻是桃園市長鄭文燦疾呼「企業不要整車載到社區採檢站做PCR」，基隆市長林右昌也譴責「疑似有害群之馬為了保險，揪團到基隆PCR，浪費醫療資源」，相比之下，例行的「時中報數」告訴大家，醫療空床率還有50％、集檢所還有30％量能，能讓民眾安心嗎？

張其祿指出，教育部應關注「大學法定隔離時間差問題」，當班級中出現確診個案時，將停止實體課程1至3日後恢復實體授課，但確診者與密切接觸者隔離天數不一，造成授課教師須兼顧實體授課及視訊上課的執行困難。另外，國小以下學童累計染疫數突破7000人，教育部及衛福部不該規避責任，要趕在在學童接種疫苗前，公布更嚴謹且一致的停課標準。

蔡壁如表示，這一個月內防疫政策急轉彎，讓民眾困惑又心慌，當政策朝令夕改時，民眾更容易手足無措。過去這段期間，辦公室接到許多民眾的詢問與陳情，民眾黨團決定結合每名立委的專業，為人民解惑、為人民發聲。