慈濟中區慈警會及霧峰警友辦事處2日致贈霧峰分局180劑快篩試劑及口罩2000個，讓員警表示「揪感心」。（民眾提供／盧金足台中傳真）

近來疫情延燒，快篩試劑實名制上路，但也出現一劑難求現象，慈濟中區慈警會及霧峰警友辦事處2日致贈霧峰分局180劑快篩試劑及2000個口罩，讓肩負治安、交通及防疫工作，站在第一線基層員警可以自我健康檢測，以利執勤並保護接觸民眾健康與安全。

慈濟中區慈警會合心組長謝美珠與霧峰警友辦事處主任戴儲賢，對於員警打擊犯罪、交通疏導及為民服務等大小事感念在心，支持警察工作向來義不容辭，讓員警充滿正能量，是員警最強力的後盾。

今日特地致贈180劑新型冠狀病毒抗原快篩試劑，提供分局員警防疫使用，落實自我健康管理，配合政府防疫措施，降低染疫風險，以防堵疫情擴散。

霧峰分局分局長長李建興表示，感謝中區慈警會、霧峰警友辦事處愛心善舉，在這波緊繃的疫情下，所致贈防疫物資尤其珍貴，亦讓員警倍感溫馨，除不斷提醒執勤同仁要更嚴謹態度來防疫，執行防疫各項勤務外，應避免群聚及保持社交距離，戴口罩、勤洗手等。

此外，霧峰分局也提醒同仁如有身體不適時，應主動告知主管，主管亦應隨時關懷同仁身心健康，非常時期以防疫為最優先考量，務必要確保同仁及其家人與機關平安，繼續守護好大里、霧峰地區鄉親。