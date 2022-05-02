歐盟碳關稅機制將於2023年試跑，首先納管水泥、鋼鐵、鋁、肥料、電力等5大產業。立委指出，目前雖尚未納管農產品，但農產單獨品項的減碳認證和指標一定要提前作業。農委會主委陳吉仲承諾，相關方法學會盡快提出。

環保署自2020年啟動《溫管法》修法工作，該法將改名為《氣候變遷因應法》，因應歐盟碳關稅即將在2023年試跑，並於2026年起全面實施，初期適用水泥、鋼鐵、鋁業、肥料及發電業等5個行業別部分產品，因此碳費徵收、企業碳盤查也成為修法之重點工作。

立法院經濟委員會今日審查及處理111年度中央政府總預算案有關農委會及所屬主管預算凍結案等39案。

民進黨立委林岱樺表示，台灣農產品出口大宗仍以中國大陸為主，其次為日本、美國、香港等，其中美國和日本佔外銷比近3成，在未來去中國化的產業政策下，出口美日農產品的佔比勢必會提高，但我國於農業淨零政策著重在總體的減量和增匯，卻缺乏針對個別農產品項的淨零。

林岱樺說，農委會雖然有發展碳定價和碳交易制度的方案，但都只是國內農產業部門的自行交易，最後達到碳中和的結論其他國家不一定會肯認，碳盤查標準也沒有統一，到了其他國家被認證的減量單位可能會減少。

林岱樺問，雖然距離國外徵收農產品碳關稅還有一段時間，但未來於農產業碳盤查的認定，農委會是否應對主要農產出口國的碳盤查機制，協商溝通確保他國肯認我國的碳盤查結果？

陳吉仲說，我們是小農所以更有本錢來做，當化學肥料減半時水果碳排量就會大幅減少，農業部門增匯部分，如森林、土壤、濕地，以及農業剩餘廢棄物重新使用增加的碳匯轉化成碳權後，會優先使用在農業，之後也會開放給其他部門申請。

陳吉仲說，國際標準的碳盤查認證在國內還無法取得，有考慮在農科院底下直接成立這樣的單位，否則就會碰到我們計算了結果國外不肯認的問題；再來，美國同樣生產柑橘類品項，但和台灣的生產方式完全不同，相關方法學也會盡快執行。

林岱樺提醒，歐盟碳關稅第一階段將在2023年實施，經濟部說我們還在探詢他國碳關稅的做法，但單獨農產品項的減碳認證和指標一定要提前作業。