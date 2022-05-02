基隆市環保局表示，配合環保署政策，今年起擴大電冰箱及洗衣機回收範圍，以回應民眾務實需求，並且確保廢舊家電物品能進入回收處理體系，避免不當拆解而造成環境污染。

基隆市環保局長賴煥紘表示，行政院環保署自100年7月起推動廢四機（廢電視機、廢洗衣機、廢電冰箱及廢冷暖氣機）免費回收政策，由於近年來家用電器愈趨多樣化，為實際解決民眾回收廢舊家電問題，擴大推動電冰箱及洗衣機的回收範圍。

電冰箱回收範圍，由原本的「冰箱、冰桶」擴大為「冷凍箱、冷藏箱、冷凍冷藏箱及電冰箱」，但為後補式、開放式、櫥窗式、展示櫃、工作檯式及生物醫學上使用等則不在公告回收範圍內。至於洗衣機的回收範圍，則是包括了6~25公斤容量的各種機型。

賴煥紘呼籲民眾，若家中購買新家電同品項、數量、時間及同送達地址的舊機可交由販賣業者免費搬、載運回收，也可洽詢清潔隊，約定時間、地點後，並搬至約定地點放妥以利清運。