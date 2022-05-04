國內新冠疫情延燒，連2天破2萬人確診，今天共新增28420例本土病例、67例境外移入、77例中重症，以及5例死亡個案，其中新北市單日首度站上萬人確診，高雄市也首度破千人感染，死亡個案中包含前天新增的20多歲重症女性，死因為新冠肺炎併敗血性休克併多重器官衰竭。

指揮中心表示，今全國共有六個行政區破千人確診，其中以新北市10151最多，也是首度站上萬例的直轄市，其次為台北市5538、桃園市4814、台中市1680、高雄市1021、基隆市1003。

指揮中心表示，今日新增之28,420例本土病例，為13,664例男性、14,744例女性、12例調查中，年齡介於未滿5歲至90歲以上，個案分布為新北市(10,151例)、臺北市(5,538例)、桃園市(4,814例)、臺中市(1,680例)、高雄市(1,021例)、基隆市(1,003例)、臺南市(795例)、新竹縣(542例)、宜蘭縣(525例)、花蓮縣(450例)、屏東縣(428例)、彰化縣(313例)、雲林縣(257例)、苗栗縣(194例)、新竹市(182例)、嘉義縣(140例)、南投縣(138例)、臺東縣(117例)、嘉義市(72例)、澎湖縣(34例)、金門縣(20例)、連江縣(6例)，相關疫情調查持續進行中。

指揮中心指出，今日新增5例本土病例死亡個案，為2例男性、3例女性，年齡介於20多歲至90歲以上，皆屬重度感染個案。確診日介於今(2022)年4月27日至5月2日，死亡日期介於4月29日至5月2日，詳如新聞稿附件。

指揮中心說明，今日新增67例境外移入個案中，37例男性、30例女性，年齡介於未滿5歲至80多歲，移入國家均調查中。入境日介於今年3月8日至5月3日。

指揮中心再次呼籲，民眾應落實手部衛生、咳嗽禮節及佩戴口罩等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，並主動積極配合各項防疫措施，下載及使用「臺灣社交距離APP」，共同嚴守社區防線。