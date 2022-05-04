6至11歲兒童疫苗開打，不過仍有許多家長還在觀望，前台大感染科醫師林氏璧表示，認同馬偕兒童醫院兒童感染科主治醫師黃瑽寧分享的3種況狀，包括若擔心確診後遺症就去打、怕疫苗副作用就別打、若夫妻為了孩子要不要打而爭執，那就先打一劑，因為打一劑已有一定保護力，第二劑可12周後再做打算。

林氏璧今（4）日於個人臉書粉專指出，6至11歲的孩子究竟要不要打疫苗，他整理各專家的意見，其中醫師黃瑽寧分享的3種狀況，「我個人滿贊成」，如若孩子沒打疫苗，怕接下來有染疫風險，知道多半是輕症，但也會擔心後遺症，家長們若擔心到睡不著覺的話，那就去打。

林氏璧表示，第二種狀況為，如果孩子打了疫苗，家長反而睡不著覺，擔心施打後產生不適，憂心疫苗未知的長期副作用，那就別打了。最後則是，若夫妻倆為了孩子打疫苗而意見不合，那就先打一劑，因為mRNA疫苗第二劑不良反應、心肌炎機率遠高於第一劑，打一劑已有一定效果，就看12周後的狀況再做打算。

林氏璧說，兒童疫苗打也好、不打也好，呼籲家長做出決定，就往前走，目前還有太多沒有磨合好的防疫政策需要繼續關注和努力。