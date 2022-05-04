嘉義縣單日確診人數首度破百 今＋139 12:512022/05/04 中時 呂妍庭 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣今公布139人確診，首度出現單日確診人數破百，縣府將透過防疫快報說明。（嘉義縣政府提供∕呂妍庭嘉義傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣今公布139人確診，其中出現症狀58人、無症狀81人，居家隔離尚有344人，確診輕症居家照護367人，全縣累計至今，10歲以下共105名幼童染疫，下午1點縣府將舉行防疫快報說明。 府會聚餐再擴大 台中單日確診破千 183人染疫 花蓮2長照機構爆院內感染 #新冠肺炎 #台灣 #破百 #13 #嘉義縣 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 防疫險理賠 產險公會：確診日或居隔日二年內申請皆有效 10:532022/05/04 財經 陳時中自爆6月可望「滿3劑免居隔」 網氣炸：果然不演了 12:322022/05/04 政治 快篩陽性待在家不做PCR 台大醫：6類人有風險 09:572022/05/04 生活 台大確診生住進會議室 教育部：已移住集中檢疫所 09:552022/05/04 生活 西螺果菜市場人流多 雲林加強防疫 04:102022/05/04 地方新聞 桃園小孩確診還上課 衛生局：將調查 04:102022/05/04 地方新聞 身邊很快都是確診！6天爆9.6萬本土 醫：快做這件事 07:452022/05/04 生活 教育部長：確診大專生 將安排住進集中檢疫所 09:342022/05/04 生活 新北居隔、居家照護 已逾6萬人 04:102022/05/04 地方新聞 陳時中曝疫情高峰時間點 全民適用快篩陽即確診再等等 11:442022/05/04 生活 逼確診下屬吃感冒藥 偵查隊長丟官 04:102022/05/04 社會新聞 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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