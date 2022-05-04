針對防疫險理賠，產險公會4日緊急發聲明表示，依照保險法規定， 確診日或居隔日起二年內申請理賠皆有效，民眾不必急著馬上要拿到理賠證明去申請理賠金。

因國內確診新冠肺炎者人數急增，導致上開證明文件所需作業期間加長，消費者有投保防疫保單者不但擔心無法馬上拿到理賠證明，也造成各地方政府衛生單位莫大壓力。為避免消費者有過多無謂之擔憂，產險公會在4日早上緊急發佈聲明

針對防疫險理賠，產險公會指出，1.依據保險法第65條之規定，被保險人對於保險契約之請求權，自得申請之日（即確診日或居家隔離始日）起算，有2年的請求權時效，故短時間的等待證明文件，絕無影響權益，或致使無法理賠之情況。

2.如民眾為求心安，於獲知保險事故發生時，而尚未取得證明文件之前，即向所投保之保險公司申請，保險公司受理後，會待理賠證明文件補齊後辦理理賠，不致權益受損。

產險公會表示，對於保單權益部分，民眾不必因短期之遲延，而有太多的顧慮，相關權益保障，法令已有規定，保險公司對於保險契約亦有依契約條款履約之義務。