北市今確診突破五千 柯文哲再預言：三至四天後會日增萬例

確診人數不斷攀升，台北市長柯文哲4日預估，再過3、4天北市每日新增確診人數就會破萬例，目前可用的專責病床有1545床，統計至昨晚剩609床，根據國外文獻，台北市需要住院的病人比國外多10倍，為確保醫療量能，即日起住院標準會較嚴格，除了高風險、需要氧氣的患者才住院，其他就在11處防疫急門診處理掉。

北市今新增5538例，柯文哲今午主持防疫記者會指出，觀察感染人數與R值，估計再過3、4天，台北市每天確診人數就會破萬例。

柯文哲提醒民眾，有症狀才快篩，快篩陽性再做PCR，讓PCR做最有效使用，不然每天若增加到3、4萬例就會爆掉，另外除非快篩劑很充足供應到市面，不然也會出現問題，即使把快篩陽當確診一樣會爆掉，快篩劑不夠，有確診但沒做快篩測不到，病例數增加到一個程度會開始不準確，就需要從臨床判斷。

他說，北市因此推出「防疫急門診」，除原先北市7大篩檢站，另新增三總、榮總、馬偕和新光醫院，共有11處防疫急門診，專門處理快篩陽性病人，防止市民全都擠到醫院裡。

柯文哲指出，北市專責病床已開到15％，統計至昨天晚間6時，可用的新冠肺炎專責病床有1545床、剩609床，表面上看起來很夠，但從台北市每日確診人數和住院人數，發現確診人數上升很快，住院人數新增沒那麼快，因為住院標準愈來愈嚴格。

他還分析，北市4月26日有1302人確診、7.2％94人住院，前幾天最低降到3％，5月2日則是3.4％，國外文獻需要住院的人是0.3％，北市最低3％比國外多10倍。

柯文哲認為，原先是75歲以上可以住院，現在提高到80歲以上，重點不是年齡是生理年齡，80歲身體仍很好不一定要住院，現在起住院標準會較嚴格，包括有高風險的洗腎、孕婦、高齡及需要用氧氣才住院，所以設立防疫急門診，把病人擋在醫院和急診外面處理掉。

此外，柯文哲說，現在PCR檢測今天做當天結果會出來的有26％，超過30％隔天出來，24小時內出來只有65％，有3分之1要到後天才知道結果，這會出現幾個問題，做PCR如果該吃藥但拖到後天，會延緩吃藥時間，真的不行的話，快篩陽要以確診處理。

柯文哲強調，快篩陽性才做PCR，確保PCR量能，現在北市狀況已經有延遲，盡量保留量能，另外需要用到氧氣、高風險的才住院，也可下轉到防疫專責旅館，盡能量把整個醫療體系量能保守住，才能衝過難關，中央下令病床要把15％再拉到20％，需要幾天時間，市府會盡量保守醫療量能，在允許範圍內更有效率。