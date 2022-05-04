彰化縣長王惠美說明疫情。（吳敏菁攝）

彰化縣衛生局說明使用抗病毒藥物。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明使用抗病毒藥物。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

彰化縣衛生局說明使用抗病毒藥物。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

兒童確診的送醫說明。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

兒童確診的送醫說明。（彰化縣衛生局提供／吳敏菁彰化傳真）

新冠疫情延燒，連2天破2萬人確診，今天新增28420例本土病例，彰化縣也攀向新高峰，共312例確診，衛生局長葉彥伯表示，要有彰化破千的準備，但可以想像就像流感，生病就回家休息，傳染的管制會越來越少，轉移到個案治療，疫情走向流感化，抗病毒藥物9920盒已陸續配送到位。

彰化縣長王惠美表示，確診個案已青壯年族群居多，佔6-7成。 即日起各PCR採檢醫院暫停受理「無症狀、未經快篩民眾」之PCR採檢作業。3＋4居家隔離者，有需要再快篩，自主防疫期間非必要不出門，快篩陰性才出門，成人提供3劑公費快篩試劑，大學生提供3劑、國小至高中提供2劑。

彰化縣今天共126班停課，包含3所高中6班、9所國中15班、34所國小58班，共79班，預防性停課1國中1班，幼兒園共30班，補習班16班。

彰化縣衛生局長葉彥伯表示，Omicron感染者7成無症狀，2成5輕症，非高風險個案、無症狀、免採檢，保全醫療量能，專心處理需要住院，不要變成重症、死亡。再次強調，不是特殊高危險群，不必做快篩。

葉彥伯表示，控病毒藥物9920盒已陸續於5月3至6日配送到位，含12家專責醫院，2家核心藥局。需要使用者，是65歲以上長者、慢性病患、肥胖和免疫功能不全或其他重症風險者，目前65歲以上長者確診，抗病毒藥物使用未達2成，將建議醫院團隊，加強評估住院高風險個案使用。早期治療，再辦理出院。

葉彥伯也強調，兒童確診，如果發燒超過48小時，退燒後持續活動不佳，持續性嘔吐等，得安排外出就醫，若出現抽搐、意識不佳、呼吸困難或胸凹現象，唇色發白發紫等，請撥119或緊急由同住親友送醫。