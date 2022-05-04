警政署長陳家欽今晨喉嚨不適 快篩呈陽性 14:202022/05/04 中時新聞網 蘇育宣 、中時、 胡欣男 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 警政署長陳家欽（見圖）4日上午因喉嚨痛進行快篩檢測，結果呈陽性，目前仍在等候PCR結果出爐。（中時資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 疫情燒進警政署！警政署長陳家欽今（4日）因身體不適，出現感冒症狀，經快篩後呈陽性，但仍待PCR核酸結果出爐。 警政署表示，陳家欽署長今早稍覺喉嚨乾乾即先快篩，結果呈陽性反應，立即安排接受PCR檢測，目前尚待通知結果，署長目前健康狀況良好，暫於職務宿舍處理日常公務。 警政署指出，陳署長近日多為公務行程與會議，且保持低度活動，目前相關警政工作以電話及視訊會議等線上方式進行，均能掌握各項警政工作推動進度，感謝各界關心。 小煜兒快篩陽性 揭急診室亂象 快篩陽性待在家不做PCR 台大醫：6類人有風險 #警政署長 #陳家欽 #快篩 #陽性 #PCR 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩陽淹沒急診 OHCA病患無人救 04:102022/05/04 生活新聞 急診塞爆 侯友宜：快篩陽性才去門診 否則去社篩站 09:242022/05/04 生活 北農疫情嚴重 3日深夜起快篩陰性才能進場 03:482022/05/04 生活 本土疫情飆升 家長團體籲：提供足量快篩劑給學校 11:102022/05/04 生活 苗栗今＋194 苑裡、通霄與後龍鄉鎮確診數增加 14:032022/05/04 生活 府會聚餐再擴大 台中單日確診破千 04:102022/05/04 地方新聞 陳時中曝疫情高峰時間點 全民適用快篩陽即確診再等等 11:442022/05/04 生活 北士科快篩陽車來速篩檢站啟動 04:102022/05/04 地方新聞 媒體人一張圖曝快篩陽性慘況 3000網友暴動直呼「太可怕了」 08:492022/05/04 政治 訂單爆滿 泰博Q1每股賺6.69元 04:102022/05/04 證券．權證 快篩試劑太搶手！無良代工廠賣低價仿冒品 1個月海賺257萬 12:012022/05/04 社會 社會熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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