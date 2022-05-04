疫情燒進警政署！警政署長陳家欽今（4日）因身體不適，出現感冒症狀，經快篩後呈陽性，但仍待PCR核酸結果出爐。

警政署表示，陳家欽署長今早稍覺喉嚨乾乾即先快篩，結果呈陽性反應，立即安排接受PCR檢測，目前尚待通知結果，署長目前健康狀況良好，暫於職務宿舍處理日常公務。

警政署指出，陳署長近日多為公務行程與會議，且保持低度活動，目前相關警政工作以電話及視訊會議等線上方式進行，均能掌握各項警政工作推動進度，感謝各界關心。