教育局為簡化流程並快速發放快篩試劑，分區以5所中心學校為發放窗口。（台中市政府提供）

「防疫形同作戰！」中央配發給台中市7萬劑快篩試劑，配合3＋4居家隔離措施，公私立大專院校以下學校、幼兒園、補習班及兒童課後照顧中心；今天起如發現確診個案被匡列為密切接觸者，在自主防疫期滿前能以快篩確認健康狀況，教育局5日開始發放。高中職以下學校學生及幼兒園幼童每人2劑，大學以上學生及成人每人3劑。

新冠肺炎本土疫情爆發式持續延燒，教育局今天開始發放快篩試劑，並擇定神岡區神岡國小、沙鹿區竹林國小、霧峰區霧峰國小、北屯區仁美國小、西區中正國小等5所中心學校為發放窗口，學校在完成造冊及登錄資訊後前往領取。

為簡化流程並快速發放快篩試劑，教育局分區以5所中心學校為發放窗口，分別為：第一區：神岡區神岡國小，負責行政區：和平區、新社區、東勢區、石岡區、豐原區、潭子區、大雅區、神岡區、后里區、外埔區。

第二區：沙鹿區竹林國小，負責行政區：大甲區、大安區、清水區、沙鹿區、梧棲區、龍井區、大肚區。第三區：霧峰區霧峰國小，負責行政區：大里區、太平區、霧峰區、烏日區。

第四區：北屯區仁美國小，負責行政區：北屯區、西屯區、北區。第五區：西區中正國小，負責行政區：中區、西區、東區、南區、南屯區。今日一早5所中心學校加派人力，將教育局配發的快篩試劑，一箱箱搬運及清點，為快篩試劑發放做好準備。