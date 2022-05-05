新北市副市長劉和然與新北市衛生局長陳潤秋，今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪，對於民怨買不到快篩劑，劉說，快篩劑是目前很多政策推動的核心關鍵，只要量夠之後很多問題就能走得比較順暢，據統計新北確診數占全台38％、但中央發放給新北的快篩劑只占全台18％，呼籲中央分配快篩劑時應有不一樣的思維。

新北市衛生局長陳潤秋補充表示，新北很早就注意到這狀況，所以已向業者下訂了140萬的快篩試劑，但因中央徵用，廠商交貨速度變慢，已向中央反映，目前中央已根據確診數陸續撥配，另希望販售給民眾的快篩劑量能也能趕快出來，因新北確診人數多，但每間藥局一天僅販售78人份，希望中央能將配發新北藥局快篩劑的數量提高。

劉和然指出，新北4日新增10151例確診，居隔列管4萬2141人，居家照護有2萬5549人，共7萬7841人，居隔列管數多，因為確診成長量非常大，新北家戶人口多，政策一定要走在全國最前面，所以新北市才會率先推動居家照護，並推動居隔轉型計畫，草案今天送到中央已是第10天了。

劉和然說，隨著確診者與居隔者越來越多，勢必衝擊公衛體系與基層人員，人力補充不足就只能從制度改變，新北的居隔轉型計畫概念是自我管理，確診者同住家人及親密接觸者採「居家快篩＋自主健康管理」的7日自我居隔，沒有電子圍籬，以在家為原則，非必要不得外出，以居家辦公為優先，需下載社交距離APP，快篩陰性才能外出，外出期間禁搭大眾運輸，禁止與他人共餐及進入餐廳，禁止參加活動聚餐，需全程戴口罩，保留公衛體系醫療量能去照顧中重症患者。

新北市衛生局長陳潤秋進一步說明，目前確診個案99.7％都是輕症無症狀，居隔轉型是化被動為主動，主動自我居隔，把醫療量能放在剩下0.3％的高危險族群，新北醫院全部只有6800床，假設以新北昨1萬多人確診，病床1天就滿了，而1萬人中的中重症占0.3％、重症00.3％，如所有確診者都去醫院，變成非新冠肺炎重症者無法到醫院，新冠肺炎輕症在醫院，這樣是不對的，所以新北快速啟動居家照護。

陳潤秋說，新北後續還要做分群照護，因輕症中也有分高危險及低危險，未來也要分開，以因應未來全台每日可能有20萬人確診的高峰期，才有辦法把醫療量能放在照顧中重症者患者。

陳潤秋並提醒，快篩陽有症狀者可至新北11家醫院防疫門急診做PCR，快篩陽無症狀者則去社區篩檢站，以紓解急診的壓力。

而新北市居家照護關懷中心擴線100線後，其中民眾反應最多的4大問題是包含「已確診但一直未收到中央自填疫調簡訊」等，劉和然解釋，主要是因為中央的系統量大跑不動，已向中央反映。