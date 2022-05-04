「居隔轉型勢在必行！」新北市今確診破萬，新北市長侯友宜再度呼籲中央進入核定新北市的居隔轉型計畫，指出新北的居隔轉型是7天自我居隔，非緊急不得外出，不設電子圍籬，每個人都有扛起自我居隔的責任，電子圍籬取消是居隔轉型的關鍵；自我居隔對象是同住親人友。

對於中央討論電子圍籬退場，是否跟新北市提出的居隔轉型相同？侯友宜說，居隔轉型最重要的精神就是取消電子圍籬，從被動的被管理轉為主動的自我居隔，要靠民眾緊急不得外出，面對疫情每個人都有責任，謝謝中央聽到地方聲音，希望中央趕快來實施。

侯友宜說，新北市面對疫情破萬，對我們來說萬不是高峰，未來還會更高，新北會用最壞打算做最好準備，並隨時調整醫療量能，所以我們的居家照護比其他縣市早10天，新北在浪頭上，面臨的問題其他縣市未來也會看到，才會呼籲中央盡快做居隔轉型，各縣市有些狀況不一樣，新北市該先走就要讓新北先行。

至於新北的居隔轉型是否會發居隔單，侯友宜表示，若有需要可以提出申請，會追溯居隔日期發居隔單。