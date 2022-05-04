新北確診者破萬，新北市議員葉元之今日質詢時指出，這幾天收到很多確診者反映，不知道解隔日是哪一天，也沒收到隔離通知書，很多訊息打到各個單位都不能得到正確解答，只能在網路成立網路自救會自立自強互相取暖打氣，要求市府能給確診者正確資訊，才不會讓民眾無所適從。

葉元之表示，三重陳先生向他陳情，他是26日採檢，因實在不知道怎麼計算解隔日先打給三重衛生所，衛生所告知，確診者沒有居家隔離書，只有在解隔後，才有「解隔通知書」。

但葉元之說，跟他同一天確診的台北、高雄、基隆的朋友，都已經收到居家隔離通知書，不清楚為何會有多種制度。

葉元之也說，陳先生打電話各單位解隔日，但1922、衛生局、衛生所的說法都不一樣，1922說要依居隔單，三重衛生所說要按照收到簡訊後加十天，但民眾簡訊收了四封，還重複發一樣的內容(4／28、29、30、5／2)。

根據1922算法，是說採檢日算第一天，但新北衛生局又說採檢第一天是第零天，還說實際要問地區衛生所，那實際是哪一天，民眾已花了很多時間到處打電話，衛生局可不可以講一個標準答案？

衛生局副局長許朝程表示，目前新北沒有居隔書只有解隔書，針對確診起算日，若是無症狀者採檢日就是確診日，若是有症狀者，則以出現症狀當下作為確診日。