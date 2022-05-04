先前宜蘭縣議員楊弘旻在議會時指出，根本是挖洞給民眾跳，行經該路段時，幾乎沒有人會打方向燈。（吳佩蓉攝）

有民眾在臉書社團《宜蘭知識+》 PO文，「二結路往蘭陽橋方向需要打方向燈？本人住了快10年都不知道這件事」，有在地人傻眼直呼是「類左轉嗎」；宜蘭縣政府交通處長王明輝表示，從二結路匯入主線道往蘭陽大橋，就是一個左轉的行為，因此要打方向燈，會在該處用標誌加強民眾的認知。

網友賴小姐PO文內容指出，「二結路往蘭陽橋方向需要打方向燈嗎？本人住了快10年都不知道這件事，前幾天同事收到熱心的檢舉魔人檢舉，＄＄飛走了，剛剛看沿路上6台沒有一台打的，顯然大家還不知道，要小心喔」。

在地人李先生表示，每天上下班都走這條路，不就沿著路走打甚麼方向燈，難道這是「類左轉」嗎？非常不合理，李先生笑說太扯了！表示這樣被罰，應該可以申訴。

先前宜蘭縣議員楊弘旻在議會時指出，根本是挖洞給民眾跳，行經該路段時，幾乎沒有人會打方向燈，那裡也沒辦法左轉，這部分交通隊需要跟交通處檢討，看是否把燈號改成直行跟右轉，希望盡快改善，就不會產生其他問題。

宜蘭縣政府交通處長王明輝表示，二結路要上蘭陽大橋，事實上是要匯入中正路主幹道，就是一個左轉的行為，因此交通處在該路口設置左轉號誌的紅綠燈提醒民眾，但用路人還是有使用上的疑慮，會在最快時間內跟交通隊至現場會勘，研議相關的改善方式。

王明輝指出，該路段左轉的幅度確實沒有那麼大，民眾容易順順往前開，誤以為行進方向是直行的，交通處會盡快討論，進入該路口前是否增設標誌來提醒駕駛人。

宜蘭縣警察局交通隊長黃文泰表示，該路段從去年到今年統計，被民眾檢舉舉發9件違規，違反了道路交通管理處罰條例第42條，處新台幣1200以上，2400元以下的罰緩；警察局呼籲民眾行經該路口時記得打方向燈，確保行車安全。