花蓮國小學童接種意願不高。上午到名義國小施打，人數並不多。（王志偉攝）

縣府代理秘書長饒忠（左）、衛生局長朱家祥（右）到校關心孩童接種情形。（王志偉攝）

花蓮今天開始為6歲至11歲孩童施打莫德納疫苗，全縣孩童施打意願僅23.4％。衛生局上午安排慈濟、門諾小兒科醫師，先到學生數最多的花蓮市明義國小施打，該校只有290位學生願意接種疫苗，多數家長仍憂慮打疫苗的副作用，但也有家長認為早打有保護力。衛生局長朱家祥表示，雖然接種疫苗的人數少，但還是會如期施打，偏鄉則是由當地衛生所負責，到5月10日施打完畢，雖然意願不高，但仍「尊重每一位家長」，未來如果願意施打，都可以到醫療院所施打。

根據教育處資料，花蓮縣6歲至11歲符合疫苗接種資格的孩童共計1萬5057人，收回1萬1105份家長回條，繳交比例約7成4，其中，同意接種者共3527名，佔回條的31.7％、全縣學生同意率23.4％，不同意則有7578人；另有3952人未繳交。

明義國小校長吳惠貞說，全校有1375名學童，原本有330人同意接種，有臨時變動，確認剩下290位，疫苗接種分成上午8點半、9點半及10點半共計3梯次，依照低、中、高年級順序接種，地點在學校活動中心，家長可進入陪同孩子接種，但同時間只開放1名家長進入。有家長是因為本身打疫苗有很大的副作用，因此怕孩子也有類似反應，意願不高，但也有家長認為早點打，提早獲得保護力。

施打站外有不少家長關心，王媽媽說，提早打讓小朋友有預防，有關疫苗，相信畢竟是經過政府檢驗，有一個標準，但還是會擔心他本身是那萬分之零點五的機率發生，等等打完會密切觀察，平時儘量不外出，每天早上上學都提醒孩子戴好口罩。

代理秘書長饒忠、衛生局長朱家祥到校關心接種情形，朱家祥表示，請花蓮慈濟醫院、門諾醫院小兒科專科醫師進入校園接種疫苗，現場可諮詢，讓孩童家長能放心，至於偏鄉則由當地衛生所協助施打，明天開始在北區較大學校設接種站，例如，明天下午在東華附小施打，周邊學校就會由校方載孩童到東華學校接種，大校設站小校專車接送，方便孩子施打。

朱家祥說，同意接種疫苗不到3成，意願確實不高，但尊重每一位家長想法，校園接種在5月10日前接種完畢；除了在校集中接種，家長也可帶孩子到校外合作醫療院所接種，兩個管道同步進行。也希望家長多多讓小朋友打疫苗，提早接受疫苗保護。