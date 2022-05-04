另外衛生局將在本周五開始為縣內學童施打疫苗，衛生局也宣布，為保護學童自集中接種日起暫停實體課３天，改由線上教學。（衛生局提供／吳建輝南投傳真）

南投4日新增確診個案138例，不過其中30例為外縣市，換算縣內確診仍有108例，也是這波疫情來首度破百；另外衛生局將在本周五開始為縣內學童施打疫苗，衛生局也宣布，為保護學童自集中接種日起暫停實體課3天，改由線上教學。

南投縣新增138例，外縣市30例轉外縣市衛生局，而感染來源有34例家庭感染、19例職場感染、9例校園感染、3例朋友感染、2例疫調中，另外41例為感染源不明的縣內社區感染，占比37.9％左右。

衛生局表示，上月縣府就正式啟動居家照護計畫，申請民眾越來越多，目前已經有337位個案申請居家照護，而民眾若有醫療需求，也未透過視訊診療方式問診，再由家人代領藥治療，若無家屬可協助，還有縣府媒合的39家社區藥局提供送藥服務，確實落實分級醫療，讓確診者都能獲得適切的照顧。

另外衛生局也宣布，為了保護國小學童疫苗接種後可能產生副作用、不良反應，因此全校自集中接種日起，暫停實體課3天，改由線上教學方式，而停課期間家長若有照顧學生需求，其中一人得以申請防疫照顧假，若有照顧困難也可以交由學校協助照顧，讓家長安心工作。

教育處說，縣內滿6至11歲學童符合疫苗施打資格的約有2.1萬人，目前校園疫苗採自願接種，家長可以選擇在校園或合約醫療院所接種，而同意施打的學童人數還在調查中，最快禮拜五會有學校開始施打，而施打後身體若有不是，還是可以請疫苗假，學校可彈性處裡。