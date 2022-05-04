台北市兒童莫德納疫苗明開打，台北市副市長蔡炳坤表示，北市有158所學校小學將施打，陸續回收意願書後，先接種的學校會先回收，共50所學校已收回意願書，符合施打人數為3萬1887人，有意願在校接種為9364人；有意願到醫院接種為1296人，共計約33％人願意施打，也就是說有67％無接種意願。
蔡炳坤說，這與初步統計的數字有落差，可能是因為受到中央發布兒童BNT疫苗來台的關係，但仍會如期施打，也呼籲家長不要重複預約，有在學校施打就不要再到醫院預約，請家長留意。
台北市兒童莫德納疫苗明開打，台北市副市長蔡炳坤表示，北市有158所學校小學將施打，陸續回收意願書後，先接種的學校會先回收，共50所學校已收回意願書，符合施打人數為3萬1887人，有意願在校接種為9364人；有意願到醫院接種為1296人，共計約33％人願意施打，也就是說有67％無接種意願。
蔡炳坤說，這與初步統計的數字有落差，可能是因為受到中央發布兒童BNT疫苗來台的關係，但仍會如期施打，也呼籲家長不要重複預約，有在學校施打就不要再到醫院預約，請家長留意。
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