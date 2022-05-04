花蓮6至11歲學童明起將接種莫德納疫苗，全縣1萬5057人中，目前僅3527人願意接種，佔總數23.4％。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮縣衛生局整理縣內實名制快篩試劑地圖，製作QRcode，民眾只要掃條碼，即可知道住家附近有賣快篩，以及剩餘數量。（花蓮縣政府提供／羅亦晽花蓮傳真）

花蓮6至11歲學童明起將接種莫德納疫苗，雖然全縣願意接種人數不到30％，但縣府還是會派醫護到校替學生施打疫苗，剩餘的疫苗則開放一般民眾接種，屆時衛生局所也將在13鄉鎮各村里巡迴施打，提升整體疫苗覆蓋率。

花蓮明天將開放6歲至11歲孩童施打莫德納疫苗，教育處代理處長翁書敏指出，全縣6歲至11歲孩童共1萬5057人，目前僅3527人願意接種，佔總數23.4％。雖然願意接種疫苗的人數少，但還是會如期施打，屆時衛生局將協請縣內醫院的醫護到校學生接種，由醫生諮詢後才會施打，各校也會開放家長到校陪同孩子接種。

縣長徐榛蔚補充，除孩童到校接種，家長也可帶孩童到醫療院所施打疫苗，待全縣孩童施打完畢，衛生局也將盤點剩餘的疫苗量，再次巡迴13鄉鎮各村里替一般民眾施打，藉以提升全縣的疫苗覆蓋率。

此外，花蓮今新增450例確診個案，自3月底疫情爆發迄今，已累計4362例，徐榛蔚表示，目前北區專責病房有153床，部立花蓮醫院下周將清出2層樓、64床作為專責病房，強化縣內的醫療量能。PCR篩檢站部分，徐指出，目前有門諾醫院仁愛樓及部立花蓮醫院急診室，提供居家快篩陽性者的篩檢服務，明天開始，慈濟醫院合心樓南側也將啟動，藉以分散緊繃的篩檢量能。

由於衛生局接獲不少民眾詢問實名制快篩試劑如何購買，局長朱家祥表示，原則上為每張健保卡可購買1份，每份500元，內含5支快篩試劑，縣內有63間社區藥局，及5間偏鄉衛生所可購買。衛生局整理縣內實名制快篩試劑地圖，並製作QRcode，民眾只要掃條碼，即可知道住家附近有賣快篩以及剩餘量。