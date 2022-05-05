高登環球吞下16億快篩標案惹議 陳時中曝原因

中央流行疫情指揮中心採購快篩廠商中的高登公司，遭質疑有「小吃店變生醫公司」圖利疑雲，讓「高登環球」決定棄標。衛福部長陳時中批是「政治干預商業」。國民黨下午反批，民進黨才以「甩鍋新北市」政治操作，企圖轉移民眾怒火。

國民黨文傳會副主委林家興表示，衛福部應公布此次緊急採購相關會議紀錄釋疑，回答高登究竟如何通過資格審查？說明高登、昶虹公司的關係與簽約過程？公布此次緊急採購相關會議記錄？不要避重就輕。

林家興批評，民進黨作為執政黨，無力解決快篩之亂一劑難求問題，反而厚顏卸責在野黨，轉移民眾對民進黨執政各種出包的民怨。

林家興更揶揄，民進黨聲稱少1700萬快篩試劑要怪新北市，說法根本是「邏輯死亡」，令人啼笑皆非，因公司販賣業藥商執照是登記制，能否販售快篩試劑則由中央核准，不要利用「甩鍋新北市」政治操作，企圖轉移民眾怒火。

林家興表示，國民黨的立場是要盡快供應充足快篩，黨籍立委監督是要避免政府「病急亂投醫」，誤信不肖廠商，是協助維護政府信譽與民眾權益，民進黨及其側翼網軍不檢討自身問題，還忙著出征國民黨指責為「扯後腿」？