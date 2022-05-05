【全程影音】宣布將辭北市議員參選桃園市長 羅智強最新說明｜中時新聞網

國民黨桃園市長人選尚未出爐，目前已表態參選的台北市議員羅智強，今（5日）在臉書宣布，下個禮拜一送出正式的書面辭呈請辭台北市議員。該舉動曝光後引發網友熱烈討論，有人喊話說「朱主席請開放民調公開競選吧，由選民決定」、「國民黨應該全力支持，以免人材流失」。

羅智強今在臉書表示，接下來就是專心的行走桃園、思考政見、為桃園市民發聲，我又破了一個紀錄，因為在台灣從來沒有一個政治人物，在還沒有被自己的政黨提名前，就辭去了現有的民意代表職務，我也算「破釜沉舟」的第一人吧。

羅智強更透露，接下來傾聽民意、為民喉舌、提出政見將是最關心的三件事情，會努力的當桃園人的喉嚨。此舉曝光後，不少網友湧入《中時新聞網》、《Yahoo新聞》討論，有超過200則留言，有人說「很有勇氣」、「有時候會真的需要一股傻勁、還是祝福、加油 給認真的人」、「支持！就看國民黨是否有勝選的決心還是決定繼續墮落下去」。但也有人認為「魚死網破了」。