面對年底選戰即將到來，各黨紛紛推出戰將參選。「戰鬥藍」發起人、中廣董事長、資深媒體人趙少康今（5日）在臉書發文指出，有網友留言提問「戰鬥藍」為什麼最近比較安靜？他回應，主要還是因為：我只要提出意見，很容易被操作成「國民黨又在內鬨」。

趙少康昨（4日）晚和宅神朱學恒合體開直播，過程中有觀眾留言提問「戰鬥藍」為什麼最近比較安靜？他回，主要還是因為自己只要提出意見，很容易被操作成「國民黨又在內鬨」。但他認為看到問題不舉手提醒，怎麼讓國民黨進步？像這次國民黨內議員初選，雖然應該鼓勵青年參政，但一次加權100％，讓民調翻倍，反而可能讓一些有實力的優秀人才被犧牲，真是有些可惜。

趙少康表示，民進黨支持者一向以取得政權為優先目標，其他什麼都不管，所以藍軍支持者也必須團結起來，才能與之相抗。面對民進黨排山倒海的攻勢，國民黨也不必失望，相信終究邪不勝正，人民眼睛還是是雪亮的。現在正全力幫助不少新人參選，只要團結起來，年底選戰還是很有機會，但國民黨也要提出新的願景和目標，讓民眾有支持國民黨的理由，絕不能讓民進黨一句「不然你要投國民黨嗎？」話術愚弄選民，就能持續缺快篩、高物價、高房價，這樣荒腔走板繼續執政！