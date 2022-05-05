新北市議員葉元之今在議會召開記者會揭發「高登環球」，公司只有3個人，不僅欠租賃公司60多萬元，還涉嫌詐欺他學長上千萬，還有另案違反藥事法。(陳慰慈攝)

國民黨昨踢爆投標1700萬劑快篩劑的「高登環球生醫」是小吃店轉型，且資本額只有200萬惹議，高登環球做深夜宣布棄標這件16.5億的採購案，新北市議員葉元之今在議會召開記者會揭發「高登環球」，公司只有3個人，不僅欠租賃公司60多萬元，還涉嫌詐欺他學長上千萬，還有另案違反藥事法。

被害人說，他跟高登環球老闆劉緯澤去年2月認識，劉聲稱有朋友要在台灣辦日本吉卜力音樂會，他的公司獲得音樂會等商品授權，並將口罩商品授權給他，生產販售龍貓、無臉男等口罩，劉原要用旗下的萬澤科技公司跟他簽約，後稱萬澤涉入藥事法，只能改用另間公司高登環球簽約。

合約尚未簽訂，劉又叫他改跟吉卜力音樂主辦單位乙蝶公司簽約，他先付了330萬元授權金，簽約1500萬片，前後花了上千萬製作口罩，後來劉卻人間蒸發找不到人，去年10 月他寫信向日本吉卜力求證，才發現是騙局一場，害他已做好的300、400萬片口罩，只能全堆載倉庫。昨天看到新聞後很驚訝。

被害人說，去年11月發現劉緯澤幕後其實是7人團隊，涉及多起訴訟，因此他提告對方涉嫌詐欺、組織等罪。

葉元之指出，一般政府標案，進行16.5億元的巨額採購，投標廠商要有相當的人力、財力、設備及經驗，高登環球看起來都沒有，且還涉案在身，衛福部不但未做好把關還幫對方說話，質疑高登環球這次的套路就像是詐騙被害人一樣，先對外稱拿到大案子，再誆騙金主投資，衛福部也應說清楚有無事先徵信審查，還是背後有其他不可告人的原因。

被害人說，他去過10幾次但都事先約好，公司只有劉緯澤、他特助跟一個歐巴桑，是一間非常小的公司，中間有請同事送過樣品，同事還好奇問他：「這間公司好奇怪，怎麼燈都不開的？」看起來不像可以做16.5億元快篩採購的公司。