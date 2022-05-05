新北市今新增1萬122例確診，居隔列管4萬5422人、執行居家照護3萬580人。為了確保醫療量能、降低醫院占床率，新北市長侯友宜表示，新北市即日啟動長照機構在地安置隔離治療規畫，將結合新北10家核心醫院，分區照顧轄內312家長照機構，採取視訊診療、分區隔離照護、加速給藥治療3方式，減輕醫院占床率，若有送醫需求則採取綠色通道，快速送醫。

侯友宜說，從新北本土確診人數曲線圖來看，確診數相較昨日相去不遠，至於居家隔離數則呈現V型反轉，現在居家隔離4萬5000人與高峰期4萬7000人差不了多少，居隔3＋4影響並不大，現在又呈現高峰的居隔數量，因此新北市一定要進行居隔轉型，從被動管理變成主動自我居隔管理，包括自我健康監測，這是一定要走的方向，必須將電子圍籬解開，簡化所有流程。

另外，居家照護則呈現快速陡坡型上升，昨天2萬5000人、今天3萬人，每天最少5000名居家照護者，數量相當大，因此必須轉移更多人力、物力，做確診個案居家照護，保有中重症醫療照護，這是最重要的目標。

侯友宜也呼籲，民眾可以善用醫療院所通訊診療，透過智慧手機筆電、健保快譯通APP電話進行預約，目前新北有30家醫院、678家診所、254家中醫診所、5家牙醫合作，領藥可透過自行取藥或社區藥局協助送藥，若無法外出，也可透過親友到機構繳費，希望藉此降低醫療量能負擔。