新北市副市長劉和然與新北市衛生局長陳潤秋，今接受《POP撞新聞》主持人黃暐瀚專訪、被問及「怎麼看快篩陽等同確診？」新北市衛生局陳潤秋說，PCR量能都有一定的極限，目前中央希望確診由醫事人員認定，但國外在確診洪峰期時，快篩陽視同確診，並由民眾自行通報，台灣目前並無此系統，不過Omicron感染時間短、發病快、復原時間也較快，未來隔離從10天變成7天也有可能被討論。

另對於不少確診者與居隔者反應遲未收到通知書，陳潤秋提醒，很多確診者資料通報，因採用健保預設戶籍及舊電話，中央曾有一天提供的資料中有60％是電話錯誤或沒電話，導致地方衛生單位聯繫困難，建議民眾拿出健保卡，插入讀卡機，進入健保署網頁維護個人電子資料，才不會造成問題，政府才能透過正確手機號碼找到你，另現已規定民眾到醫院採檢PCR要留正確電話，讓醫院申報健保快易通時可上傳資料至健保署系統，以縮短通知的時間差距。