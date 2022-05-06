國民黨團質疑，高登環球承擔1700萬劑快篩試劑採購，已超過3分之1比例，是否有提出原廠證明或原廠授權，確保可以拿到這麼多劑量。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中回嗆「有意見這麼多，有那麼多想法，那就來投標看看！」

針對各界質疑快篩試劑採購圖利特定廠商，中央流行疫情指揮中心今天重申，廠商必須提供資格及試劑規格及食藥署EUA資格文件，沒有證明文件者就不符合投標資格。陳時中更直接點名國民黨「有那麼多想法，那就來投標看看！可以來看看我們對各廠商是否公平，防止弊端的方式是否足夠適切」。

陳時中指出，第一要把規格訂得很多，那就有綁標的問題，第二我們現在是缺，所以不是限定的標，而是開放的標，標了以後沒有交貨，並不會對我們想要標的人產生影響；如果我們今天只要標1000萬劑，有一家履約能力比較弱的標走了，結果又不履約，造成採購上的公共利益損失，但我們不是這樣，我們沒有限定總額，而是限定5月31日前能夠交貨的人都可以來標，「能不能有履約能力，其實不是一件太重要的事情」。

他強調，為避免大家來亂的，所以處罰很重，如果沒有照承諾的交貨，每延遲一天就是千分之一到千分之八的罰則，事後依照沒有履行契約的罰則做處分。

高登環球日前宣布放棄投標，陳時中認為，現在大家講這樣都不是很公平，如果國民黨認為他們也有能力，也想來投標，「下次我們開標的時候，他們再來參與，就知道說我們怎麼要求這麼多」。