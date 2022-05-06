首都疫情升溫，不只民眾瘋搶快篩，台北市政府各局處也加入搶購行列，但台北市議員徐弘庭批評，這段期間，就有8局處申請採購，但價格和數量不盡相同。據了解，市長柯文哲已在稍早防疫會議拍板，未來快篩劑採購窗口集中在衛生局、消防局及教育局，再行後續分配。

徐弘庭指出，根據現有統計資料，北市府在4月8日至5月2日間，分別有8個局處單位向不同廠商採購快篩劑，包括衛生局、教育局、警察局、消防局、產發局、市場處、商業處及動保處，採購對象為泰博科技、寶齡富錦生計股份有限公司、亞培快速診斷設備公司、新富偉科技公司等。

不過，由於購買的價格和劑量相當不一致，徐弘庭指出，目前衛生局買到的價格最便宜，單支快篩僅59元，但動保處卻買到單支價格150元，警察局部分雖是警友會贊助，但購買的快篩每支要價高達180元。

台北市議會交通委員會今邀集捷運局、公運處進行專案報告，徐弘庭詢問，交通局、公運處各自有買多少快篩。公運處長常華珍指出，先前有自行購買1000劑，看看下禮拜能不能到貨，捷運局長張澤雄則說，捷運局當初也有請各工程處為工地移工購買快篩。

不過，由於各局處分頭採購情況嚴重，為了避免各局處出現「多頭馬車」情形，市長柯文哲稍早在防疫會議上拍板，未來快篩劑統一由衛生局、教育局與消防局購買，其餘局處要統一向消防局申請。

對此，北市發言人陳智菡證實，未來確實會這樣規畫，北市雖然已經提早採購，約都簽了，但近期卻有不少局處被廠商告知快篩劑「已被中央徵用」無法供應，柯文哲市長未來希望集中採購、增加數量讓價格統一，也避免浪費採購人力。

陳智菡也說，市府內部也做好分工，衛生局買到的快篩劑負責因應醫護人員、衛生單位與居家隔離的需求，教育局則提供給各級學校，至於市府剩下局處，統一由消防局處理。