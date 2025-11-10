台中市后里區1名老翁昨（9）日下午2時闖入聖母宮后里金虎爺會，不僅盜取神明身上的4面價值16萬元的金牌，還將神尊拉扯至地面，隨後將監視器線路拔掉，讓承租設置宮廟的邱姓女子氣炸，直呼實在太離譜，尤其看見該男子將王爺神尊拉扯下來的畫面，更是擔憂連挨啊多聲，並痛罵夭壽。台中市警局大甲警分局10日表示，已鎖定涉案男子特徵及身分，持續擴大追查。

有民眾於臉書社團后里Free社發文釋出一段影片，可見1名身穿藍色長衣長褲的老翁進入廟內，前往置香區取香拜拜，不過看似一切正常的拜拜程序，卻在點完香後一切亂了程序，老翁先是將監視器電線拔除、上香後，站在神尊旁數秒、不斷手抖，疑似再思考是否要偷竊神明的金牌，隨即向右邊較小尊神像下手。

影片顯示，老翁行竊第一面金牌後，並未滿足止手，反而是接續朝主位的王爺神像動手，因王爺神尊較為高大，該男子疑似無法將金牌從脖子拿起，竟然選擇將神尊直接拉扯下來，並再搶完金牌後，隨意將神像棄置於地板，隨即快步離去。

邱小姐直呼，真的太離譜、太誇張，非常夭壽，隨即報案處理，也於地方社團呼籲，鄉親如果有認識或有看過小偷私訊聯繫，更批這個小偷偷金牌就算了，連神尊都拖到地上，真的很過分。

警方表示，昨日下午6時許，接獲后里金虎爺會宮廟承租設置的邱姓女子報案稱，宮廟內神明金牌遭竊，立即派員前往現場查證，並通知鑑識人員到場採證，經初步統計遭竊金牌4面，總價值約16萬元，經調閱現場監視器發現1名男子步行前往犯案，已鎖定涉案男子特徵及身分，持續擴大追查，全力緝捕到案，保障民眾財產安全。

警方也呼籲，宮廟等開放式空間應做好各項防竊措施，像是自動感測探照燈、警鳴器及加裝雲端儲存之監視器等，因應近期金價上漲，相關金飾亦應妥適存放或加裝安全防護設備，以防宵小有機可乘，警方也將持續精進各項偵查作為，提升偵查量能，持續展現打擊犯罪、守護治安的決心。