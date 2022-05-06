新冠肺炎本土疫情爆發，連日確診飆破萬例，昨（5日）更超過3萬例創下新高，疫情除了燒進演藝圈之外，主播圈也頻頻傳出案例，像是中天主播何橞瑢、東森主播蔡依臻都在日前確診，如今愛爾達體育主播張旖旂也因為出席活動染疫確診，還一度高燒到39度。

張旖旂日前工作接觸被隔離，快篩結果出爐呈現陽性，慶幸的是工作結束到家後就沒有出門，也謝謝同事提醒她要注意身體狀況，原想靠PCR翻盤，未料結果出爐也是陽性，無奈表示：「沒能翻盤，因為別人的輕忽，承擔的卻是我跟公司，真是謝囉」，接著透露除了高燒到39度，更出現全身疼痛、流鼻水、微咳、無力、喘、全身紅疹、沒有食慾等症狀，更撂下狠話：「辦活動不要心存僥倖，共存也不是這種方式，有症狀要有警覺，不要害別人」。

張旖旂表示確診後收到公司同事關心，讓她感到相當窩心，回想疫情以來，公司同仁分流工作，老闆也幫全公司及奧運講評投保防疫險，提供口罩酒精還有快篩，沒想到做了那麼多努力，熬過東京奧運、帕運、冬奧，各種活動都SAFE，卻沒挺過亞洲同志運動會，更透露自己全程戴口罩，也沒共餐，快篩安全後才上陣，卻依舊確診，不禁擔憂表示：「想知道有多少人因為這個活動確診」。

張旖旂透露確診消息躍上新聞版面後，竟遭人指責沒有管理好自己，讓她當下略為傻眼，接著指出舉辦賽事不是容易的事，需要很多環節到位，像現在防疫就是重要一環，希望這次活動後能好好檢討作為借鏡，更強調不希望自己鄉愿不指出缺失，讓台灣失去進步機會，既然事情發生就要檢討，如果未來還要辦，就一定要做得更好。

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