汪小菲去年底和大S結束10年婚姻，不久就傳出和小他14歲的張穎穎交往，兩人還被狗仔拍到十指緊扣，但汪小菲始終不認戀，直到後來才發聲明道歉害張穎穎捲入事端，此舉則被外界解讀為分手宣言。近日，有網友發現張穎穎在開箱自家衣櫥時，出現一件疑似汪小菲穿過的西裝外套，兩人復合傳聞又起，但張蘭先前就代為否認。

汪小菲離婚後便被大陸狗仔爆出和張穎穎過從甚密，而他後來發文除了祝福徐熙媛幸福，更抱歉將張穎穎拖下水，張穎穎之後接受網友提問，點讚了網友回應：「我覺得你沒必要沉迷於渣男，落下不好的口碑，你以為他會為你遮風避雨，其實，你現在的風雨都是他帶來的」，另有人反問：「一個拋妻棄子的男人真的可靠嗎？」，張穎穎回答：「當然不，所以我並不會選擇」。

張穎穎最近曬美照秀出修長身材。（圖／翻攝自張穎穎YY微博）

近日，據大陸八卦微博「娛聞蜀黍」報導，張穎穎近來回歸社群網站，不僅在微博分享自己健身秀出好身材的照片，更大方開箱分享自己家，沒想到在衣櫥裡仍見到男性西裝，其中有一件還頗像汪小菲出席時穿的深藍色外套，引來網友質疑兩人復合，還有人說：「這是同居了，不藏了？」

張穎穎開箱家中衣櫥，出現疑似汪小菲穿過的外套。（圖／翻攝自娛聞蜀黍微博）

對此，張穎穎跟汪小菲尚未回應，但上月有網友問張蘭，說張穎穎和汪小菲的社交網站前後出現了打高爾夫球的影音，像是低調曬恩愛復合，有熱心網友跑去求證張蘭是否真有此事？張蘭否認並態度強硬駁斥：「讓他好好學學新的刑事法」。