具俊曄今(16日)凌晨在台北夜店表演DJ秀，不僅人潮爆滿、現場嗨翻，連小姨子小S也親自到場支持，還一起尬舞、擁抱，更替姊夫婚後首秀打滿分，消息傳回大陸，網友也笑稱「汪小菲可能要氣死了」，想不到今傍晚汪小菲就趕緊更新抖音，被猜測是不想輸給具俊曄。

小S之前在節目上分享姊姊大S和具俊曄重逢的浪漫過程，未料卻引來前姊夫 汪小菲的不滿，嗆她是不是藥又吃多了？如今小S高調力挺新姊夫具俊曄的表演，還開心貼身熱舞，結束後還給具俊曄一個大擁抱，就讓陸網友笑稱「汪小菲可能要氣死了」。

汪小菲被指落寞回家，更新抖音炫餐廳排隊人潮多。(圖／取自抖音)

而今傍晚汪小菲就更新抖音，曬出北京大悅城店家門口前，許多顧客排隊等待候位的景象，直言「太好了，這生意太火了」，似乎想讓大家看到他努力工作的模樣，不要讓具俊曄搶走聲量。

其實，在具俊曄表演時，汪小菲就被拍到一個人落寞回家，本來平時經常有嫩妹同行的他，這次卻低調一人，對比具俊曄「婚後首秀」的熱鬧場面，顯得有些孤單，也讓網友猜測是跟張穎穎分手了嗎？